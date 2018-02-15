Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 310 0

Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США и слабом долларе

Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США и слабом долларе

Стоимость нефти в четверг утром сохраняет рост, начатый в среду, на фоне недельных данных о запасах “черного золота” в США и при поддержке со стороны снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.59 по Киеву стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,81% – до 64,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,14%, до 61,28 доллара за баррель.

В среду вечером цены на нефть перешли к росту на фоне данных о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 1,8 миллиона баррелей, до 422,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали большего роста запасов – на 2,6 миллиона баррелей.

Дополнительным фактором поддержки стоимости нефти является снижающийся по отношению к мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) в четверг снижается на 0,24% – до 88,91 пункта.

“На сырьевом рынке всем нравится более низкий курс доллара”, – полагает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), слова которого приводит агентство Рейтер.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который заявил, что ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки по сокращению добычи.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018