Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США и слабом долларе

Стоимость нефти в четверг утром сохраняет рост, начатый в среду, на фоне недельных данных о запасах “черного золота” в США и при поддержке со стороны снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.59 по Киеву стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,81% – до 64,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,14%, до 61,28 доллара за баррель.
В среду вечером цены на нефть перешли к росту на фоне данных о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 1,8 миллиона баррелей, до 422,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали большего роста запасов – на 2,6 миллиона баррелей.
Дополнительным фактором поддержки стоимости нефти является снижающийся по отношению к мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) в четверг снижается на 0,24% – до 88,91 пункта.
“На сырьевом рынке всем нравится более низкий курс доллара”, – полагает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), слова которого приводит агентство Рейтер.
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который заявил, что ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки по сокращению добычи.
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