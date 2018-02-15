Электросамокаты Bird привели к коллапсу на дорогах Санта-Моники

За первые пять недель этого года электросамокаты Bird стали причиной 281 транспортного происшествия и привели к 97 судебным искам в одном из городов Калифорнии. Кроме того, пришлось восемь раз вызывать «скорую» из-за падений, пишет Forbes.

Жители города Санта-Моника (Калифорния) массово пересели с автомобилей и автобусов на электрические самокаты компании Bird. Новый райдшеринговый сервис позволяет быстро добраться до работы, не подстраиваясь под расписание общественного транспорта. Зарядки самоката хватает на 15 часов использования, а прокат стоит совсем недорого: $1, плюс 15 центов за каждую милю пути.

Пользоваться сервисом очень просто: нужно скачать приложение Bird и зарегистрировать в нем свои водительские права и номер кредитки. После чего приложение показывает ближайший к вам самокат. На месте достаточно сканировать QR-код электросамоката, чтобы приложение начало автоматически подсчитывать километры и списывать деньги со счета. За несколько месяцев существования сервиса (его запустили в сентябре прошлого года), 1000 самокатов Bird совершили 250 000 поездок.

Добравшись до работы, дома или кафе, пользователи могут оставить самокат в любом удобном месте, не блокируя тротуар и не занимая парковочные места. После восьми вечера персонал компании ищет электрические транспортные средства по всему городу, чтобы поставить на зарядку. Утром самокаты снова выносят на улицы, чтобы каждый желающий мог прокатиться.

Все бы хорошо, но сервис стал настолько популярным в Санта-Монике, что город столкнулся с рядом серьезных проблем. За первые пять недель этого года самокаты стали участниками 281 транспортного происшествия и привели к 97 судебным искам. Дело в том, что по закону штата Калифорния, передвигаться на подобных транспортных средствах могут только лица старше 16 лет, получившие водительское удостоверение. Кроме того, необходимо быть трезвым, носить шлем и не ездить по тротуарам. Многие этими правилами пренебрегают, за что и получают вызовы в суд. Восемь раз пришлось вызывать неотложку из-за серьезных падений (пользователи получили травмы головы и переломы рук). Чтобы предотвратить подобные инциденты, Bird начала бесплатно раздавать шлемы и размещать на самокатах наклейки с выдержками из закона. Также компания пообещала распространить информацию о технике безопасности, пишет Washington Post.