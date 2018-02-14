Китай полностью разблокировал российскую соцсеть ВКонтакте

Власти Китая полностью разблокировала социальную сеть ВКонтакте, которая принадлежит Mail.ru Group, на территории страны.
Об этом сообщили в компании.
Теперь в стране доступны web и мобильные версии сайта, а также приложения для смартфонов.
ВКонтакте сообщили, что компания соблюдает законы стран, в которых работает соцсеть. “Для этого используется гибридный метод модерации, реагирование на жалобы пользователей и общественников, внутренняя проактивная модерация, а также реагирование на сигналы государственных регуляторов”, – говорится в сообщении.
При этом представители соцсети не раскрывают данные о размере аудитории в регионе.
Китай ограничил доступ к ВКонтакте в начале 2016 года. Мобильная версия соцсети была недоступна в Пекине, Шэньчжэне и других регионах КНР.
В сентябре 2017 года власти Китая блокировали мессенджер WhatsApp.
Напомним, что в январе 2018 года Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть ВКонтакте (VKontakte) в список крупнейших пиратских ресурсов.
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