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В Индии криптокошельки привяжут к биометрической идентификации

В Индии криптокошельки привяжут к биометрической идентификации

С помощью новой системы идентификации владельцев криптокошельков, которую будет контролировать Комитет по блокчейну и криптовалютам Индии, можно будет легко отслеживать все операции с виртуальной валютой, пишет Cryptona.

После того, как индийский министр финансов объявил криптовалюты вне закона, центры обмена криптовалют в Индии решили объединиться и создать централизованную базу данных пользователей, которая поможет вести записи всех транзакций.

База данных будет содержать сведения об общем объеме криптовалют, принадлежащих каждому пользователю, их стоимости, а также информацию обо всех сделках купли-продажи виртуальных валют. Каждый криптокошелек будет привязан к системе биометрической идентификации (Aadhaar ID или PAN — постоянный номер учетной записи пользователя). Через такую базу можно легко отследить все данные, детализирующие транзакции по покупке и продаже криптовалют.

Глава Комитета по блокчейну и криптовалютам Аджиит Кхурана заявил: «Мы планируем представить это предложение правительству в течение недели». Органы власти, в свою очередь, обещают рассмотреть его к началу марта. Также ожидается, что правительство создаст регулирующий орган по контролю за криптовалютными операциями.

По материалам hightech.fm
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