Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 72 0

Создан новый материал для солнечных элементов на основе титана

Создан новый материал для солнечных элементов на основе титана

Группа ученых из Университетов Брауна и Небраски создала новый материал на основе титана для производства бессвинцовых неорганических перовскитовых солнечных элементов. Наилучшим образом он подойдет для изготовления сдвоенных фотоэлементов, в которых перовскитовые ячейки расположены поверх кремниевых или их аналогов.

«Титан — это распространенный, прочный и биосовместимый элемент, на который до сих пор не обращали внимания в исследованиях перовскитов, — говорит Нитин Падтуре, старший автор статьи, опубликованной в журнале Joulie. — Мы показали, что возможно использовать материал на основе титана для создания тонкопленочных перовскитов, и что этот материал обладает подходящими для солнечной энергетики свойствами, которые можно настраивать».

Одна из главных задач в исследовании перовскитов — избавиться от свинца и найти новые материалы, не такие токсичные и более стабильные. При помощи компьютерных моделей ученые предсказали, что хорошим кандидатом мог бы быть класс перовскитов с цезием, титаном и галогеном (бромом и/или йодом).

Следующим шагом стало создание полупрозрачных перовскитовых пленок с энергетической щелью в 1,8 электрон-вольт, которая считается идеальной для сдвоенных солнечных элементов. КПД материала составляет всего 3,3%, что намного ниже, чем у свинцовых элементов, но это хорошее начало для совершенного нового материала, считают исследователи.

Относительно большая энергетическая щель материала делает его отличным кандидатом для сдвоенных солнечных элементов. Верхний слой из титана-перовскита абсорбировал бы фотоны, которые нижний кремниевый слой не может поглощать из-за меньшей энергетической щели, но пропускал бы низкоэнергетические фотоны, которые попадали бы на кремний.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018