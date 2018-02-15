В Киеве на Печерске собрались построить новый ТЦ на месте завода Арсенал - СМИ

В центре Киева, в Печерском районе, может появиться новый торговый центр (ТЦ) и жилой комплекс. ТЦ Smart Plaza Arsenal по адресу улица Московская, 8 намерена построить девелоперская компания UDP (Ukrainian Development Partners).
Об этом говорится в материалах о состоянии рынка торговой недвижимости в Киеве консалтинговой компании Украинская торговая гильдия (УТГ), передают Украинские новости.
Арендная площадь ТЦ составит 15 тыс. кв. м.
Торговый центр будет частью многофункционального комплекса Smart Plaza Arsenal, в котором, кроме ТЦ, предусмотрена жилая часть.
Согласно данным УТГ, центр может быть открыт в конце текущего года.
Девелопером проекта выступит компания A Development, которая разработала проект Smart Plaza.
По состоянию на текущий момент портфель проекта составляют многофункциональные комплексы Smart Plaza Polytech (введен в эксплуатацию), Smart Plaza Obolon (заявлен ввод в эксплуатацию – в 1 квартале 2018 года) и Smart Plaza Goloseevo (заявлено о намерении строительства).
Инвестором всех комплексов является UDP.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)6 ч. назад - 2657 22
Санкции закрыли "Калашникову" более 70% мирового рынка гражданского оружия - концерн15 ч. назад - 1538 21
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для AndroidВчера, 15:30 - 2761 18
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа суммаВчера, 16:00 - 3103 12
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеетВчера, 15:00 - 5778 9
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеетВчера, 15:00 - 5778 9
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа суммаВчера, 16:00 - 3103 12
Сколько стоит топливо в Украине и ЕвропеВчера, 20:00 - 2929 6
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для AndroidВчера, 15:30 - 2761 18
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)6 ч. назад - 2657 22
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови1 мин. назад
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьПозавчера, 15:10 - 788 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1056
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1422 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1311
Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в ЧорнобиліОбговорення статей
Піреус Банк МКБОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Ринок банківських послуг