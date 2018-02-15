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В Киеве на Печерске собрались построить новый ТЦ на месте завода Арсенал - СМИ

В Киеве на Печерске собрались построить новый ТЦ на месте завода Арсенал - СМИ

В центре Киева, в Печерском районе, может появиться новый торговый центр (ТЦ) и жилой комплекс. ТЦ Smart Plaza Arsenal по адресу улица Московская, 8 намерена построить девелоперская компания UDP (Ukrainian Development Partners).

Об этом говорится в материалах о состоянии рынка торговой недвижимости в Киеве консалтинговой компании Украинская торговая гильдия (УТГ), передают Украинские новости.

Арендная площадь ТЦ составит 15 тыс. кв. м.

Торговый центр будет частью многофункционального комплекса Smart Plaza Arsenal, в котором, кроме ТЦ, предусмотрена жилая часть.

Согласно данным УТГ, центр может быть открыт в конце текущего года.

Девелопером проекта выступит компания A Development, которая разработала проект Smart Plaza.

По состоянию на текущий момент портфель проекта составляют многофункциональные комплексы Smart Plaza Polytech (введен в эксплуатацию), Smart Plaza Obolon (заявлен ввод в эксплуатацию – в 1 квартале 2018 года) и Smart Plaza Goloseevo (заявлено о намерении строительства).

Инвестором всех комплексов является UDP.

По материалам НВ
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