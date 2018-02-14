Всемирно известный производитель оружия Remington объявлен банкротом

Американский производитель оружия Remington начал процедуру банкротства. Как сообщается в пресс-релизе компании, он достиг соглашения со своими кредиторами о поддержке реструктуризации бизнеса.
“Сложная ситуация в индустрии делает сегодняшнее соглашение разумным. Я уверен, что эта перегруппировка станет для Remington гарантией дальнейшей работы в качестве сильной компании и национального наследия”, — заявил председатель совета директоров компании Джим Гайслер.
Remington также заявила, что продолжит работу в обычном режиме, продолжив выплаты сотрудникам и торговым партнерам. Реструктуризация не повлияет на клиентскую поддержку и сервис.
Главный исполнительный директор компании Энтони Ачителли отметил, что компания “выйдет из этого процесса с более низким объемом заемных средств и высокой ликвидностью”. Это даст Remington позиции для более агрессивной конкуренции и предоставит возможности для дальнейшего роста.
Реструктуризация позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн.
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