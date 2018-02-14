Новый рекорд: право на размещение МАФа в Киеве продали за 840 тыс. грн

В Киеве установили новый рекорд на биржевых торгах за право разместить точку передвижной торговли. За право разместить точку на метро “Арсенальная” предприниматель готов заплатить 840 тысяч гривен. Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Белоцерковец.

Площадь торговой точки — 4 квадратных метра, функциональное назначение — “быстрое питание”.

Это единственная проданная точка передвижной торговли на метро “Арсенальная”. Предприниматель уже заплатил городу за полгода, а именно 420 тысяч гривен.

Белоцерковец напомнил, что Киев пока единственный город в Украине, где при определении того, кто получает право размещать передвижную точку торговли, используется принцип чистой монетизации.

Как известно, 1 февраля городская власть дала владельцам временных сооружений в “городке МАФов”, который возник в начале Андреевского спуска, месяц, чтобы оформить договорные отношения с балансодержателем и переместить свои торговые места на Аллею художников.

Срок на переселение — до 1 марта. Через месяц торговые средства, которые останутся в указанном “треугольнике”, КП “Киевблагоустрий” демонтирует.

Отметим, на участке от Андреевского спуска до фуникулера, где художники продают свои работы, обустроена Аллея художников с новыми местами для торговцев в одном стиле.