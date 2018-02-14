Гройсман рассказал, сколько в прошлом году получил бюджет от борьбы с контрабандой

В результате борьбы Государственной фискальной службы Украины с контрабандой в 2017 году в бюджет поступило дополнительно 70 млрд гривен, которые вывели из тени на украинских таможнях.

Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В прошлом году мы добавили (поступлений в бюджет – ред.) 70 млрд грн. Это 70 млрд грн, которые выведены из тени на украинских таможнях. Эти средства раньше ходили по карманам тех, кто был причастен к созданию различных схем, но это не конец. Я думаю, мы можем еще столько же привлечь денег, но здесь нужна консолидированная позиция всей правоохранительной системы», – сказал Гройсман.

Он отметил, что до сих пор на таможне остается очень много коррупционных схем, которые скрываются не только таможенниками, но и другими правоохранительными органами, и с этим нужно бороться.

Как сообщалось, с 1 февраля 2018 года таможня перешла на оформление таможенных деклараций по принципу «единого окна» в полном объеме.