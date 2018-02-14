Гройсман рассказал, сколько в прошлом году получил бюджет от борьбы с контрабандой

В результате борьбы Государственной фискальной службы Украины с контрабандой в 2017 году в бюджет поступило дополнительно 70 млрд гривен, которые вывели из тени на украинских таможнях.
Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«В прошлом году мы добавили (поступлений в бюджет – ред.) 70 млрд грн. Это 70 млрд грн, которые выведены из тени на украинских таможнях. Эти средства раньше ходили по карманам тех, кто был причастен к созданию различных схем, но это не конец. Я думаю, мы можем еще столько же привлечь денег, но здесь нужна консолидированная позиция всей правоохранительной системы», – сказал Гройсман.
Он отметил, что до сих пор на таможне остается очень много коррупционных схем, которые скрываются не только таможенниками, но и другими правоохранительными органами, и с этим нужно бороться.
Как сообщалось, с 1 февраля 2018 года таможня перешла на оформление таможенных деклараций по принципу «единого окна» в полном объеме.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3030 76
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3609 44
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для AndroidВчера, 15:30 - 1256 6
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа суммаВчера, 16:00 - 1736 5
Гройсман объявил "наступление" на международные рынкиВчера, 14:15 - 999 4
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеетВчера, 15:00 - 4035 3
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3609 44
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3030 76
Банки повысили ставки по кредитам и депозитам - НБУВчера, 17:00 - 1832
Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)Вчера, 08:00 - 1742
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьПозавчера, 15:10 - 635 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 958
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1310 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1229
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3465 7
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Правекс-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Вам потрібні термінові гроші? Ми можемо допомогти!Залучення коштів