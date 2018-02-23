Инна Демченко: о вариантах покупки б/у авто в кредит

Стоимость новых автомобилей на сегодняшний день является слишком высокой и почти недосягаемой для среднестатистического украинца. Таким образом для многих едва ли не единственной возможностью стать владельцем автомобиля является приобретение его в кредит. И, проанализировав условия и требования к потенциальным заемщикам, становится понятно, что и этот вариант далеко не каждому по карману.

Так, при стоимости нового авто в 500 тыс. грн, первоначальном взносе 30% и оформлении кредита на 7 лет ежемесячный платеж составит около 10 тыс. грн, и это не считая налогов при покупке авто, первоначальных затрат при оформлении кредита и ежегодных расходов на приобретение полиса КАСКО.

Как следствие, фокус автолюбителей все чаще перемещается в сегмент подержанных авто, а также возможности их приобретения в кредит. И на сколько этот вариант приемлем, учитывая особенности нашего рынка?

Около десяти банков в Украине имеют в перечне своих услуг предоставление кредита на приобретение подержанных автомобилей, и их предложения отличаются как условиями, так и процедурой оформления:

В классическом варианте – заемщику необходимо самостоятельно выбрать на рынке автомобиль, который он желает приобрести. Предоставить в банк стандартный пакет документов, а также приложить к нему паспорт, идентификационный номер продавца и технический паспорт на владение транспортным средством.

Именно на этом этапе и возможны сложности, потому что не все продавцы согласны предоставлять в банк свои документы для анализа. Это существенно сокращает количество авто, которые можно приобрести в кредит по такому сценарию. В случае, если возможность финансирования одобрена – первоначальный взнос уплачивается на банковский счет, откуда уже полная стоимость автомобиля поступает на счет продавца.

Здесь также есть нюансы, потому что некоторые продавцы, несмотря на ограничение наличных расчетов, часто настаивают именно на таком варианте оплаты.

Кроме того, на момент перечисления кредитных средств авто уже должно быть переоформлено на имя нового покупателя, а это уж никак не устраивает предыдущего владельца.

Вариантом решения таких ситуаций часто выступают площадки-посредники, которые после получения положительного решения рассчитываются с продавцом собственными средствами, оформляют авто на покупателя и уже после этого решают вопрос с банком.

Также такой вариант приемлем, если продавец и покупатель знакомы между собой и уровень их доверия друг к другу позволяет приобрести авто согласно описанному процессу.

Если сумма, которой не хватает для покупки подержанного авто, не очень значительна (50-100 тыс. грн), то можно получить кредит наличными на потребительские нужды, однако реальная процентная ставка в этом случае будет чуть ли не вдвое выше, чем при получении целевого кредита на приобретение автомобиля.

На рынке встречаются предложения, когда банк сначала дает кредит наличными под высокую ставку, а в случае предоставления в банк подтверждения о приобретенном автомобиле в течение определенного периода и передачи его в залог банка – условия кредитования будут изменены, а ставка снижена.

Еще одной возможностью получения б/у авто в кредит является покупка подержанного авто в автосалоне, который приобрел его у предыдущего владельца в рамках программы Trade-in.

Такой вариант наиболее приемлем с точки зрения процедуры, однако его недостатком является весьма ограниченный выбор автомобилей, которые доступны для приобретения.

Преимуществом оформления б/у авто в кредит является то, что поскольку автомобиль передается в залог банка, то, соответственно, банк осуществляет все возможные проверки для того, чтобы убедиться в технической исправности и юридической «чистоте» данного транспортного средства (при самостоятельной покупке требует от покупателя дополнительных затрат средств и времени).

Отмечу, что банки, предлагающие получить кредиты на б/у авто, в последнее время всячески расширяют перечень предложений для клиента: принимают предварительное решение о возможности кредитования, помогают в поиске и выборе авто после принятия решения, организуют проверку технического состояния автомобиля, предлагают в качестве бонуса возможность бесплатной проверки по базам угнанных авто или проверку эксперта-криминалиста, и тому подобное.

Несмотря на заинтересованность со стороны клиентов и стремление банков развивать данное направление кредитования, на сегодня оно не приобрело широкой популярности на рынке.

Согласно неофициальной статистике, в кредит продается не более 5% от всех продаж в данном сегменте.

На последок стоит отметить, что развитие кредитования б/у авто возможно только при наличии совершенной комфортной процедуры, которая учтет интересы всех сторон и будет покрывать их риски.

Инна Демченко, финансовый аналитик, эксперт рынка кредитования.