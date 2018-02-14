SpaceX построит третью морскую посадочную платформу

SpaceX построит третий беспилотный корабль-платформу под названием «A Shortfall of Gravitas» («Дефицит авторитета»). Вместе с другой платформой «Of Course I Still Love You» («Конечно, я все еще тебя люблю») он будет служить посадочной площадкой для двух ускорителей Falcon Heavy в Атлантическом океане, пишет Inverse.
Об этом сообщил сам Илон Маск в беседе с подписчиками в Twitter. Название продолжает традицию Маска называть корабли-дроны в честь космических кораблей из фантастических рассказов британского писателя Иэна Бэнкса. Еще один, расположенный в Тихом океане, носит название «Just Read The Instructions» («Просто прочитай инструкцию»).
На прошлой неделе после успешного старта Falcon Heavy два ускорителя приземлились на наземных площадках, в то время как центральная ступень промахнулась мимо «Of Course I Still Love You» и упала в океан в нескольких сот метрах. Наличие второго корабля для парных приземлений позволит SpaceX более гибко планировать запуски. Однако третий корабль пригодится и для плотных запусков Falcon 9, которые ожидаются в этом году.
Неудачное приземление центральной ракеты Falcon Heavy — первое за последние 19 месяцев, хотя стоит отметить, что это ускоритель иного класса, нежели Falcon 9. Дронам сильно достается в случае аварии, поэтому третий корабль будет очень кстати с ростом числа запусков.
Пока неизвестно будет ли построен четвертый корабль в дополнение к тихоокеанской площадке. Основные запуски Falcon 9 проходят во Флориде на мысе Канаверал, тогда как калифорнийская площадка на авиабазе Ванденберг загружена меньше.
Следующий запуск Falcon Heavy намечен на июнь и снова состоится во Флориде.
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