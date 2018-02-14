Лондон, Барселона и Сингапур стали самыми умными городами мира

Philips Lighting и организация SmartCitiesWorld подготовили отчет о самых умных городах мира, сообщает Information-Age. В рейтинге компаний лидерами стали Лондон, Барселона и Сингапур.

Результаты отчета основываются на мнении 150 экспертов в городском планировании со всего мира. Они учитывали факторы, которые делают города удобными для развертывания новых технологий. В большей степени оценивалась готовность города к переменам, к переходу на более эффективную модель существования. Эксперты пришли к выводу, что требованиям умного города лучше всего соответствуют Лондон, Барселона и Сингапур.

Отмечается, что самый большой вклад в развитие городов будущего делают их лидеры. Именно поэтому у власти должны стоять образованные люди, открытые новым проектам и понимающие, как должен выглядеть современный город. Для городов переход на умные технологии сулит в первую очередь экономические преимущества. Это иллюстрируется примером Барселоны. Эксперты оценили, что технологичность принесет городу 47 тысяч новых рабочих мест. IoT-системы экономят 42,5 млн евро на водоснабжении, а система интеллектуального паркинга приносит в бюджет еще 36,5 млн евро.

При этом во многих городах, участвовавших в исследовании, возможность внедрения технологий умного города даже не рассматривается. Руководство каждого 10-го города рассказало, что реализовать подобную программу невозможно. Они отметили проблемы с финансированием и то, что в городе есть более срочные задачи и проблемы. Эксперты же говорят, что «умный город» — это не всегда про долго окупающиеся идеи. Часто это краткосрочные проекты, которые отбиваются за несколько лет, а потом приносят прибыль.

Например, системы уличного освещения в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе экономят бюджету по $9 млн в год. При таком темпе они окупаются за 7 лет. Главный вывод доклада — даже города без больших бюджетов могут начать экономить. Нужно лишь эффективнее тратить электроэнергию. По статистике, 50% требуемой городам энергии уходит на освещение. Так что это уже большая возможность для экономии.