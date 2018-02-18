Объем проблемной задолженности банков ЕС - почти 1 трлн евро (инфографика)

Невзирая на смешные по украинским меркам процентные ставки, европейцы не особенно-то любят выплачивать долги по кредитам. По данным Центробанка ЕС, по итогам II квартала 2017 года объем просрочки в Евросоюзе составил 944 млрд евро. А с 2014 года банкам удалось сократить проблемку только на 280 млрд. евро, пишет Bloomberg.

Самые злостные неплательщики проживают в Греции. Хотя по абсолютным показателям греки оказались далеко не в лидерах антирейтинга, около половины кредитных портфелей местных банков не обслуживаются. А вот по общему объему токсичных активов лидирует Италия – жители полуострова и предприниматели отказываются гасить долги перед финучреждениями на общую сумму 224,2 млрд евро.

Аналитики объясняют это особенностями итальянского законодательства, затрудняющего реализацию залогового имущества. Ситуацию здесь пытаются поправить новой, упрощенной процедурой банкротства, которую приняли в октябре минувшего года.

При этом самыми дисциплинированными заемщиками ЕС стали Великобритания, Швеция и Финляндия. Здесь доля проблемной задолженности в совокупном кредитном портфеле не превышает 2%.

