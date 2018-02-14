По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (67,627 млн и 79,865 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (49 и 45). Максимальный курс продажи доллара 27,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,81-26,82 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму более 147,492 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,9100 – 15 00526,9000 – 55 55526,9000 – 5 50026,9000 – 50026,8500 – 5 00026,8200 – 20 00026,8200 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8000 – 332 000

26,8000 – 400

26,8200 – 295 000

26,8300 – 2 000

26,8500 – 3 000

26,8500 – 900

26,8500 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.9557

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.8115

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.