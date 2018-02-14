"Приват" потратил на консультантов в разы больше, чем другие банки

В 2017 году государственный ПриватБанк потратил 395,6 млн грн на консультационные услуги финансового характера. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка,
Так, только за декабрь “Приват” заплатил консультантам 170,6 млн грн.
При этом УкрСиббанк заплатил консультантам за год 101 млн грн, Ощадбанк – 45,7 млн грн, другие банки – еще меньше.
Ранее сообщалось, что, согласно данным НБУ, национализированный ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив год с “минусом” почти в 23 млрд грн. При этом замглавы правления “Привата” Галина Пахачук уверена, что 2018 год финучреждение закончит уже с прибылью.
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