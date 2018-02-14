Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 379 0

"Приват" потратил на консультантов в разы больше, чем другие банки

"Приват" потратил на консультантов в разы больше, чем другие банки

В 2017 году государственный ПриватБанк потратил 395,6 млн грн на консультационные услуги финансового характера. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, пишет Сегодня.

Так, только за декабрь “Приват” заплатил консультантам 170,6 млн грн.

При этом УкрСиббанк заплатил консультантам за год 101 млн грн, Ощадбанк – 45,7 млн грн, другие банки – еще меньше.

Ранее сообщалось, что, согласно данным НБУ, национализированный ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив год с “минусом” почти в 23 млрд грн. При этом замглавы правления “Привата” Галина Пахачук уверена, что 2018 год финучреждение закончит уже с прибылью.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018