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Украинские банки предлагают рефинансирование кредитов: как обойти подводные камни

Украинские банки предлагают рефинансирование кредитов: как обойти подводные камни

Украинские банки предлагают рефинансирование кредитов. Для погашения ссуды готовы дать новую, на более выгодных условиях. Но о подводных камнях таких сделок предупреждают не всегда, сообщает “Сегодня”.

Погасить кредит на более выгодных условиях, или объединить несколько займов в разных банках в один, это и есть перекредитование или рефинансирование. Если еще проще, для выплаты своей старой ссуды вы берете новую, в другом банке. И теперь выбираете более удобные для себя суммы платежей и сроки возврата. Но так ли это на практике?

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Прежде всего, нужно внимательно изучить новый договор. Ведь, несмотря на низкие проценты, банк может потребовать оформить ежегодное страхование и различные комиссионные. Но самое главное, вам надо разобраться: как именно будут насчитывать штрафы и пеню. Юристы напоминают: особенно внимательно нужно читать то, что напечатано мелким шрифтом.

Для оформления заявки на перекредитование нужен паспорт, идентификационный код и данные по старому кредиту. Но далеко не все украинские банки практикуют рефинансирование. Если ваш кредит посчитают проблемным, могут отказать.

По материалам Сегодня
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