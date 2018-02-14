Бюджет США: Украина может получить 200 миллионов на оборону

В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны.
Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.
“Указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины”, – говорится в заявлении посольства.
Подчеркивается, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине для ее безопасности увеличена на 50 млн долларов.
“В проекте бюджета на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать помощь на безопасность также и по программе Государственного департамента “Международное военное финансирование”(Foreign Military Financing, FMF)”, – подчеркнули в посольстве.
Бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения.
“Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии”, – сообщили украинские дипломаты.
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