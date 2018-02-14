Нефть торгуется разнонаправленно на данных о запасах сырья в США

Мировые цены на нефть в среду демонстрируют разнонаправленную динамику, оказавшись под давлением после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о более значительном росте запасов сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.08 по Киеву стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% – до 62,8 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,03% – до 59,17 доллара за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 9 февраля увеличились на 3,95 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,8 миллиона баррелей, до 423,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина, считает API, поднялись за прошлую неделю на 4,6 миллиона баррелей, дистиллятов – на 1,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,3 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем февральском докладе о том, что ОПЕК в январе сохранила добычу нефти на уровне декабря в 32,16 миллиона баррелей в сутки, выполнив венскую сделку на 137%. Страны, не входящие в ОПЕК, в январе 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 85% после 88% в декабре 2017 года, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки.

Вместе с этим МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 100 тысяч баррелей, до 99,2 миллиона баррелей в сутки. Также агентство отметило, что на фоне сокращения добычи ОПЕК+ растет добыча в США, причем это увеличение может сравняться с ростом мирового спроса.