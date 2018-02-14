Продукты станут безопаснее - Госпотребслужба

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей углубляет сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной организацией ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

“Формирование нового пути сотрудничества Госпотребслужбы, ВОЗ и ФАО поможет эффективнее реагировать на вызовы, которые стоят перед Службой и ускорить процессы адаптации отечественных требований к европейским нормам”, – подчеркнул глава Госпотребслужбы Владимир Лапа.

Стороны обсудили основные задачи Службы и вызовы, стоящие перед ней в области безопасности пищевых продуктов и санитарного благополучия населения, усовершенствование украинской нормативно-правовой базы в области безопасности продуктов питания и ветеринарии. Также участники встречи проанализировали использование программного обеспечения в работе Службы и перспективы его совершенствования с целью соответствия европейским требованиям.

Участники встречи договорились усилить прямую связь между Госпотребслужбой и Всемирной организацией здравоохранения, ввести систематические встречи по актуальным вопросам.