Украинские водители имеют низкую культуру и не знают правил парковки (исследование)

Сегодня, 13 февраля 2018 года, в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» прошла пресс-конференция, посвященная теме «Безопасности дорожного движения в Украине: актуальное состояние и подведение итогов по повышению личной ответственности граждан в 2017 году».
В частности, на ней выступил Геннадий Четверухин, коммерческий директор «Хюндай Мотор Украина», который рассказал о любопытных результатах проведенного среди украинских водителей опроса.
Данное тестирование, начиная с августа 2017 года, проводилось на протяжении полугода. В опросе в общей сложности приняло участие более 10000 украинских водителей.
Все тесты, вывешенные на сайте, группировались по областям знаний ПДД, и оказалось, что украинские автомобилисты весьма плохо ими владеют.
Главным образом водители верно отвечали на вопросы, касающиеся осуществления правильных маневров на дороге, соблюдения дистанции и законодательства, регламентирующего вождение в состоянии алкогольного опьянения. А вот самые низкие знания респонденты демонстрировали в вопросах дорожного этикета (только 7% людей сумели правильно ответить на все вопросы) и соблюдения скоростного режима.
Также низкий образовательный уровень – тоже всего 7%, автомобилисты показали в вопросах, касающихся осведомленности о том, где в автомобиле находится самое безопасное место для ребенка. Видимо, потому мы так часто наблюдаем детские кресла на переднем пассажирском сидении, или и того хуже – просто сидящих спереди детей, не пристегнутых ремнями безопасности.
А самое плохое положение со знанием ПДД у украинских водителей наблюдается в вопросе правил парковки на тротуаре и вдоль него. Также мало кто из опрошенных отвечал правильно на вопросы касательно неоправданно низкой скорости движения автомобиля.
На пресс–конференции были опубликованы статистические данные Нацполиции, в которых выяснилось, что в некоторых причинах ДТП Украина в 2017 году показала лучшие по сравнению с 2016–м годом результаты, но в некоторых моментах серьезно «провалилась».
Так, в прошедшем году на дорогах нашей страны случилось гораздо больше аварий по причине нарушения правил маневрирования и несоблюдения дистанции – 4782 ДТП против 4045 ДТП в 2016 году (и это при том, что украинские водители относительно неплохо знают, как это делать). Ухудшилась ситуация и с проездом перекрестков. А вот количество аварий из-за превышения скорости и с участием пьяных водителей сократилось.
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