День финансов, 13 февраля: столичное метро без Wi-Fi, Украина без части траншей МВФ и "алиментные ревизоры"

Пока во вторник, 13 февраля, внимание общественности было приковано к депортации Саакашвили, стало известно об изменениях в различных сферах жизни украинцев.
Во-первых, столичная подземка останется без Wi-Fi. С 1 февраля 2018 КГГА расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене в 2014 году. Оказалось, что у инвестора закончились деньги.
Во-вторых, Украина не получит все транши МВФ, которые планировались в рамках программы расширенного финансирования (EFF) до 2019 года. “Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество”, – заявил советник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
В-третьих, цены на бензин и дизтопливо продолжают снижаться. С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены на топливо в пределах 50 копеек за литр. Однако, как отмечают наши читатели, после того, когда горючее с конца лета прошлого года выросло в цене на 24%, снижение цены на несколько копеек кажется “даже не смешным”.
В-четвертых, Гройсман заявил, что пора пересмотреть нормы строительства дорог. “Мы привлекаем миллиарды на модернизацию дорог, но возникает вопрос о строительных нормах. Нам нужно изменить строительные нормы – быстро. Нужны новые проекты и строительные решения – для эффективного использования средств”, – заявил глава правительства.
В пятых, доллар на межбанке уже второй день торгуется ниже 27 грн. Большинство сделок на межбанковском валютном рынке 13 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,69 UAH/USD.
И напоследок, в Украине создадут штабы, которые будут контролировать взыскание алиментных долгов. До конца февраля ревизоры должны проинспектировать все регионы страны. В будущем такие вылазки служба будет осуществлять регулярно, сообщил заместитель министра юстиции.
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