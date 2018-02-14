Британским полицейским выдадут портативные дактилоскопические датчики

Сканер, который легко помещается в карман и стоит $415, подключен к двум крупнейшим базам данных Великобритании — IDENT1 и IABS, в которых содержатся 12 млн образцов отпечатков пальцев. При обнаружении совпадения система отправляет полицейским всю информацию на подозреваемого, пишет alphr.

МВД Великобритании разрешило полицейским активно использовать портативные дактилоскопические устройства для начала в Западном Йоркшире. В распоряжение полиции поступит 250 сканеров, с помощью которых можно идентифицировать подозрительных личностей в течение минуты, прямо на улице.

Для проведения «мобильной дактилоскопии» достаточно взять всего два отпечатка пальцев. Сканер сравнит их с национальной и иммиграционной базами данных, в которых содержатся 12 млн образцов. Если система обнаружит совпадение, полицейскому на планшет пришлют все данные на подозреваемого в течение нескольких минут. В файле будут фотография, имя, дата рождения, записи обо всех правонарушениях (включая превышение скорости), состоит ли человек на учете в нарко- или психдиспансере, а также его иммиграционный статус.

Сканер, который легко помещается в карман и стоит $415, подключен к двум крупнейшим базам данных Великобритании — IDENT1 и IABS. Первая включает в себя отпечатки всех, кто когда-либо отбывал наказание или просто был обвинен в совершении преступления, но впоследствии оправдан. IABS содержит отпечатки пальцев всех, кто не является британскими подданными, но проходил дактилоскопию при пересечении границы.

Устройство не запоминает и не вносит в базу отпечатки пальцев тех граждан, чьих данных нет у полиции. Если вы не турист, не иммигрант и не привлекались, ваши биометрические данные не появятся в общем реестре после случайной проверки на улице.