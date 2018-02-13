В Херсоне научились делать деньги из пыли

Деньги из пыли в буквальном смысле этого слова научились делать на Херсонском механическом заводе.

Здесь создали компактную установку по изготовлению топливных брикетов из обыкновенной угольной пыли, которая раньше годилась только в мусор.

Сейчас эту пыль увлажняют, добавляют некий «секретный» ингредиент собственной разработки, забрасывают смесь в экструдер. И после серии несложных операций получают «на выходе» топливный элемент, который по своим характеристикам ничем не отличается от газопламенных углей – разве что стоит почти вдвое дешевле, передают Херсонці.

На предприятии говорят, что с октября прошлого года уже успели переработать около полусотни тонн угольной пыли. А значит, ровно столько ее теперь не загрязняет в Херсоне окружающую среду.