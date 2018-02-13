"Лаборатория Касперского" обнаружила уязвимость в мессенджере Telegram

“Лаборатория Касперского” обнаружила случаи эксплуатации уязвимости нулевого дня в клиенте мессенджера Telegram для Windows, которая использовалась хакерами как минимум с марта 2017 года.

Об говорится в сообщении компании, передает Интерфакс.

Уязвимость была устранена после уведомления “Лабораторией Касперского” разработчиков Telegram о существующей проблеме, говорится в сообщении компании.

Zero-day – ранее неизвестная уязвимость, которая используется хакерами в сетевых атаках.

В сообщении отмечается, что все случаи эксплуатации 0-day были зафиксированы в РФ.

Цели злоумышленников заключались в получении удаленного доступа к компьютеру жертвы, в краже аудиовизуальных материалов пользователей мессенджера и криптовалюты.

Хакеры меняли порядок символов в названии файла, тем самым, преобразовывая его расширение.

“Жертвы скачивали вредоносное ПО под видом, например, изображения, и сами запускали его, даже не подозревая, что это исполняемый файл”, – указали эксперты.

Telegram – бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

Аудитория мессенджера превышает 100 млн человек.