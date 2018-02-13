Wizz Air решил отменить ряд популярных рейсов из-за закрытия базы в Восточной Европе

Венгерский лоукостер Wizz Air решил закрыть свою базу в аэропорту Кошице, Словакия. Также перевозчик сократит маршрутную сеть – вместо четырех направлений он будет летать лишь по одному.

Об этом заявил коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос, передает ЦТС.

“После детального анализа мы решили подкорректировать план полетов из Кошице и переместить наши мощности на другие линии Wizz Air с более высоким спросом”, – сказал топ-менеджер.

Аэропорт Кошице расположен в 90 км от границы с Украиной, он второй по значению в Словакии. Сейчас персонал базы насчитывает 35 человек, авиакомпания предложит им работу на других своих базах.

В администрации аэропорта Кошице утверждают, что все рейсы, которые будут отменены, пользовались большой популярностью у пассажиров.

Так, до 14 мая Wizz Air будет постепенно прекращать полеты по трем направлениям – Кельн (Германия), Тель-Авив (Израиль) и Донкастер-Шеффилд (Великобритания). С 14 мая в активе авиакомпании останется только один рейс – в Лондон-Лутон.

Отметим, что авиакомпания Wizz Air работает в аэропорту Кошице с июня 2013 года, когда она открыла рейс в Лондон-Лутон. База перевозчика начала функционировать с июня 2015 года. Помимо Кошице, перевозчик выполняет полеты еще в два словацких аэропорта – Попрад и Братиславу. Маршрутная сеть из Братиславы насчитывает пять направлений, в том числе и Киев-Жуляны.