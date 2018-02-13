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Россия отказалась платить ПАСЕ взносы

Россия отказалась платить ПАСЕ взносы

Совет Госдумы России не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

«Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание», – сказал он.

По его словам такое решение было принято «в отношении той части, которая касается ПАСЕ», а не общего вклада в Совет Европы.

Раньше в РФ заявляли, что не будут платить взносы в Совет Европы из-за того, что Россия не допущена к заседаниям ПАСЕ.

В апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе Россию лишили права голоса в ПАСЕ. Позже ПАСЕ приняла резолюцию, в которой были продлены санкции против РФ. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года.

Напомним, в январе прошлого года Россия отказалась от участия в сессии ПАСЕ, чтобы избежать продления санкций

Также мы писали о том, что Россия не отправляла свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это связано с тем, что существенное условие работы России там, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации.

По материалам Комментарии
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