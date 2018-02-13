Россия отказалась платить ПАСЕ взносы

Совет Госдумы России не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

«Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание», – сказал он.

По его словам такое решение было принято «в отношении той части, которая касается ПАСЕ», а не общего вклада в Совет Европы.

Раньше в РФ заявляли, что не будут платить взносы в Совет Европы из-за того, что Россия не допущена к заседаниям ПАСЕ.

В апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе Россию лишили права голоса в ПАСЕ. Позже ПАСЕ приняла резолюцию, в которой были продлены санкции против РФ. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года.

Напомним, в январе прошлого года Россия отказалась от участия в сессии ПАСЕ, чтобы избежать продления санкций

Также мы писали о том, что Россия не отправляла свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это связано с тем, что существенное условие работы России там, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации.