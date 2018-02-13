В ЕСПЧ заявили, что у Украины нет возможности выплачивать пенсии в ОРДЛО

Замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов написал в Фейсбук, что Европейский суд по правам человека подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии в ОРДЛО.
«ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликт мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса, и это не является нарушением конвенции», — написал он.
Заместитель начальника отдела представительства государства в уголовных делах секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко написала в Facebook, что как отметил ЕСПЧ, учитывая затянувшийся конфликт Украина лишена возможностей обеспечить надлежащее функционирование судов.
По ее словам, ЕСПЧ отклонил жалобы как неприемлемые, поскольку заявители, которые проживают на неконтролируемой территории и имеют возможность выехать и выезжают на подконтрольную территорию, не обращались к национальным органам.
Кроме того, ЕСПЧ подтвердил выводы в другом выигрышном для Украины деле «Хлебик против Украины», еще раз подчеркнув, что правительство Украины не может обеспечить функционирование судов на оккупированной территории и предпринял все возможные меры для эффективного функционирования судебной системы в условиях конфликта.
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