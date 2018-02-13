По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (66,276 млн и 54,435 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (75 и 44). Максимальный курс продажи доллара 26,96 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,75-26,85 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 119 активных заявок по доллару на сумму более 120,711 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7200 – 17 770

27,0000 – 10 000

26,9600 – 30 005

26,9200 – 1 000

26,9200 – 3 000

26,9000 – 1 500

26,9000 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8000 – 5 000

26,8100 – 3 000

26,8100 – 20 000

26,8200 – 10 000

26,8200 – 5 400

26,8200 – 1 000

26,8300 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.9627

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.9114

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.