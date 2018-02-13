По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (66,276 млн и 54,435 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (75 и 44). Максимальный курс продажи доллара 26,96 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,75-26,85 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствуют 119 активных заявок по доллару на сумму более 120,711 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7200 – 17 770
27,0000 – 10 000
26,9600 – 30 005
26,9200 – 1 000
26,9200 – 3 000
26,9000 – 1 500
26,9000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8000 – 5 000
26,8100 – 3 000
26,8100 – 20 000
26,8200 – 10 000
26,8200 – 5 400
26,8200 – 1 000
26,8300 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.9627
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.9114
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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