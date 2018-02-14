В МТИ разработали чип шифрования для интернета вещей

Специалисты МТИ разработали новый чип для выполнения задач шифрования открытым ключом, который потребляет в 400 раз меньше энергии, чем программы, выполняющие те же протоколы. Также чип использует в 10 раз меньше памяти и работает в 500 раз быстрее, а значит — его можно использовать для устройств интернета вещей (IoT).
Протоколы шифрования открытым ключом, предназначенные для защищенного обмена информацией между компьютерами, выполняются программным обеспечением. Но датчики IoT в подключенных автомобилях, городской инфраструктуре и бытовых приборах — не могут позволить себе такой расход энергии и памяти, который требуется для протоколов шифрования. Новый чип, созданный в МТИ, предназначен для аппаратного выполнения задач шифрования открытым ключом. Он использует технологию шифрования на эллиптических кривых. В отличие от прошлых разработок, этот чип способен обработать любую эллиптическую кривую, сообщает MIT News.
«Криптографы разрабатывают кривые с различными свойствами и используют различные простые числа, — говорит Утсав Банерджи, первый автор статьи, представленной на международной конференции Solid-State Circuits. — Ведется множество дискуссий о том, какая кривая надежна, и какую нужно использовать, и у разных правительств разные стандарты. С помощью этого чипа мы можем поддерживать их все и, я надеюсь, когда в будущем появятся новые кривые, мы сможем поддерживать и их тоже».
Для того чтобы создать универсальный чип для эллиптических кривых, исследователям пришлось разбить криптографические вычисления на составные части. Криптография на эллиптических кривых основана на модульной арифметике. Отдельная схема в чипе посвящена модульному умножению. Обычно модульный множитель имеет дело с 16- или 32-разрядными двоичными числами. Чип МТИ способен работать с 256-битными. Это позволяет снизить потребление энергии и повысить скорость вычислений. Другой ключевой для криптографии с эллиптическими кривыми операцией является обратное преобразование. Ранее такая операция выполнялась той же схемой, которая отвечала за модульные умножения, для того чтобы сэкономить место на чипе. Но инженеры МТИ оснастили свой чип отдельной схемой для обратного преобразования. Это увеличило площадь чипа на 10%, зато наполовину сократило потребление энергии.
«Они перенесли определенный объем функционала с программного в аппаратное обеспечение, — говорит Сяолинь Лу, директор лаборатории IoT в компании-производителе полупроводников Texas Instrumentals. — Среди преимуществ этого подхода — стоимость и потребление энергии. Но с точки зрения производства IoT новый чип также обещает более простую реализацию. Тем, кто будет писать ПО, будет намного проще».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортацииВчера, 10:45 - 2440 69
Высокий уровень жизни во всех странах мира технически недостижимВчера, 01:00 - 2750 31
Цены на бензин и дизтопливо продолжают снижатьсяВчера, 14:00 - 1905 9
Гройсман заявляет, что пора пересмотреть нормы строительства дорогВчера, 09:00 - 2127 7
Российские банки готовятся к отключению от SWIFTВчера, 19:00 - 2527 6
Российские банки готовятся к отключению от SWIFTВчера, 19:00 - 2527 6
Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортацииВчера, 10:45 - 2440 69
Биткоин может "упасть" в 2 раза. Почему крупнейший банковский холдинг США предсказал ему рекордный обвалВчера, 16:00 - 2379
У Гройсмана признали: Украина уже не получит все транши МВФВчера, 12:00 - 2269 3
Гройсман заявляет, что пора пересмотреть нормы строительства дорогВчера, 09:00 - 2127 7
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьВчера, 15:10 - 225
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаровПозавчера, 15:10 - 711
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1077 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1041
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3075 6
Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...Обговорення статей
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші