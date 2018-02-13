НКРЭКУ оштрафовала дочку "Киевгаза" на четверть миллиона гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала на 255 тысяч гривен дочернюю компанию “Киевгаза” за нарушение лицензионных условий по поставке природного газа. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.
Так, комиссия приняла решение о наложении штрафа на “КиевГазЭнерджы” за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.
В частности, у компании есть долги за второе полугодие 2015 года и 2016 год перед “Нафтогазом Украины”, “Укртрансгазом”, “Киевгазом” и “Загрей Технологией” за полученные объемы природного газа и услуги по его транспортировке.
Кроме того, “КиевГазЭнерджы” не выполнял требований о предоставлении финансовой отчетности лицензиатами НКРЭ за 2015 и 2016 годы.
Также дочка “Киевгаза” в августе, сентябре, ноябре 2015 года и январе 2016 года не выполнила требование по созданию страхового запаса природного газа — он отсутствовал в ПХГ “Укртрансгаза”.
“КиевГазЭнерджы” нарушила порядок проведения расчетов за потребленный природный газ (за второе полугодие 2015 года и 2016) и осуществила ряд других нарушений.
“Учитывая указанное Департамент лицензионного контроля предложил принять постановление, которым на ”КиевГазЭнерджы “накладывается штраф в размере 255 тысяч грн”, — говорится в обосновании к проекту решения.
Кроме того, компанию обязали до 1 марта 2018 года предоставить НКРЭКУ финансовую отчетность за 2016 год, а до 1 июня 2018 года выполнить в полном объеме финансовые обязательства перед НАК “Нафтогаз Украины” и ООО “Загрей Технология” в соответствии с условиями заключенных договоров.
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