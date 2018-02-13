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У Гройсмана признали: Украина уже не получит все транши МВФ

У Гройсмана признали: Украина уже не получит все транши МВФ

Украина не получит все транши Международного валютного фонда (МВФ), которые планировались в рамках программы расширенного финансирования (EFF) до 2019 года, поэтому сотрудничество с Фондом необходимо продолжить. Об этом заявил глава стратегической группы советников при премьер-министре Владимире Гройсмане Иван Миклош.

“Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается. Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество. Это будет залогом успешного продолжения реформ и стабилизации”, – сказал Миклош.

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Он отметил, что Украине в следующей программе нужно будет выполнить те условия, которые страна не успевает в нынешней.

“Некоторые люди говорят, мол, зачем нам МВФ, они нам вредят и так далее. Но я не вижу никакого отличия между интересами Фонда и интересами Украины. Почему Фонд выдвигает те или иные условия? Он хочет, чтобы ему вернулись деньги. Когда деньги вернут? Когда Украина будет экономически успешной страной”, – отметил Миклош.

По материалам Сегодня
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