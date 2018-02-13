Власти Абу-Даби планируют регулировать деятельность криптовалютных бирж

Ведомство по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) в составе Департамента глобальных рынков эмирата (ADGM) заявило о намерении «рассмотреть возможность создания надежной, соответствующей рискам нормативно-правовой базы для регулирования и контроля над деятельностью криптовалютных бирж и всевозможных посредников».
FSRA обеспокоено потенциальным использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. Одновременно с этим, в ведомстве считают, что криптовалютные биржи вызывают повышенный интерес со стороны киберпреступников. В связи с этим площадки для торговли цифровыми валютами обяжут соблюдать нормы AML/KYC законодательства.
Кроме того, регулятор предварительно проконсультируется с представителями индустрии и соответствующими специалистами.
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