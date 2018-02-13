За год хакеры украли у российских банков более 1 млрд рублей

В 2017 году хакеры провели 11 успешных атак на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike, сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей. Об этом сообщил зампред Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.
“Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11”, — сказал Скобелкин.
В презентации зампреда ЦБ отмечалось, что сумма хищений составила более 1,156 миллиарда рублей.
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