НБУ выбрал главного инспектора банков

НБУ в декабре 2017 года уволил Татьяну Лебединец с должности директора департамента инспектирования банков. «11 декабря она уволена с занимаемой должности согласно пункту 3 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с систематическим невыполнением служебных обязанностей», – сообщали FinClub в НБУ.
После этого департамент переименовали в департамент выездных проверок банков, а НБУ объявил конкурс на его главу. Исполнял обязанности директора департамента Андрей Старощак.
“По результатам открытого конкурса на вакантную должность директора департамента выездных проверок банков НБУ с 9 февраля назначен Денис Новиков”, – сообщили в НБУ.
В конкурсе приняли участие 69 претендентов, в финале правление НБУ провело собеседования с четырьмя претендентами, но только Денис Новиков “наиболее полно отвечал требованиям и целям вакантной должности”, утверждают в НБУ.
Денис Новиков в 1995 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности “инженер-экономист”. Имеет более 22-летний опыт работы на банковском рынке, из которых 10 лет – в НБУ на руководящих должностях в системе дистанционного надзора и инспектирования. С марта 2015 года работал заместителем директора департамента банковского надзора – начальником управления.
Отвечал за организацию подготовки и проведение выездного диагностического инспектирования крупнейших банков, а по результатам диагностического обследования – за сотрудничество с банками в подготовке и выполнении планов финансового оздоровления и планов докапитализации.
“Денис Новиков принимал активное участие в проектах по внедрению системы раннего реагирования, комплексной оценки рисков банков, единых процедур и методологии процесса надзорных проверок и оценки, единого отчета по деятельности банка, – заявила замглавы Катерина Рожкова. – Среди ключевых задач нового руководителя – повысить качество работы департамента выездных проверок банков, интегрировать его к новой системе пруденциального надзора, повысить эффективность вертикального и горизонтального взаимодействия с другими подразделениями НБУ”.
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