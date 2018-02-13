Гройсман заявляет, что пора пересмотреть нормы строительства дорог

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует усовершенствование системы государственных строительных норм при строительстве дорог с учетом непосредственно строительства дорожного полотна и соблюдения правил безопасности.
Об этом глава правительства сказал во время специального совещания, посвященного вопросам дорожного строительства, информирует Правительственный портал.
«Мы привлекаем миллиарды на модернизацию дорог, но возникает вопрос о строительных нормах. Нам нужно изменить строительные нормы – быстро. Нужны новые проекты и строительные решения – для эффективного использования средств. Нужно дать месседж, как проектировать, какими должны быть правила движения, скорость и тому подобное», – сказал Гройсман.
Премьер-министр напомнил, что правительство выделяет значительный ресурс на строительство дорог. Вместе с тем эффективное использование средств – это не только протяженность обновленных магистралей, но и их безопасность и соблюдение требований к качеству полотна. Именно поэтому совершенствование нормативной базы, на основе которой формируются проекты дорожного строительства, – актуальный вопрос. Ведь качество строительства и безопасность движения должны закладываться именно на этапе проектов.
Участники совещания отметили, что такой подход полностью сообразуется с презентованной в прошлом году программой “500-500-1000” – планом строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов на дорогах Украины. Но проблема в том, что сегодня все разрешительные процедуры занимают значительное время и являются громоздкими. Усовершенствование и оптимизация процедурных решений позволит ускорить процесс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортации4 ч. назад - 1402 34
Украина рискует попасть в список оффшорных стран ЕвросоюзаВчера, 21:00 - 2559 30
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 12161 15
Украина могла бы жить больше месяца на деньги Ахметова - BloombergВчера, 16:30 - 2345 15
Высокий уровень жизни во всех странах мира технически недостижим14 ч. назад - 1594 12
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 12161 15
Украина рискует попасть в список оффшорных стран ЕвросоюзаВчера, 21:00 - 2559 30
В Украине началось снижение цен на бензинВчера, 15:15 - 2511 4
Украина могла бы жить больше месяца на деньги Ахметова - BloombergВчера, 16:30 - 2345 15
В Евросоюзе отказались от банковской тайны - СМИВчера, 15:00 - 2010
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаровВчера, 15:10 - 550
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюПозавчера, 15:10 - 956 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 946
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2884 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3580 16
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова...Обговорення статей
Технический анализ EUR/USD от Форекс УкраинаForex