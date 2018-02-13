Гройсман заявляет, что пора пересмотреть нормы строительства дорог

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует усовершенствование системы государственных строительных норм при строительстве дорог с учетом непосредственно строительства дорожного полотна и соблюдения правил безопасности.

Об этом глава правительства сказал во время специального совещания, посвященного вопросам дорожного строительства, информирует Правительственный портал.

«Мы привлекаем миллиарды на модернизацию дорог, но возникает вопрос о строительных нормах. Нам нужно изменить строительные нормы – быстро. Нужны новые проекты и строительные решения – для эффективного использования средств. Нужно дать месседж, как проектировать, какими должны быть правила движения, скорость и тому подобное», – сказал Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что правительство выделяет значительный ресурс на строительство дорог. Вместе с тем эффективное использование средств – это не только протяженность обновленных магистралей, но и их безопасность и соблюдение требований к качеству полотна. Именно поэтому совершенствование нормативной базы, на основе которой формируются проекты дорожного строительства, – актуальный вопрос. Ведь качество строительства и безопасность движения должны закладываться именно на этапе проектов.

Участники совещания отметили, что такой подход полностью сообразуется с презентованной в прошлом году программой “500-500-1000” – планом строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов на дорогах Украины. Но проблема в том, что сегодня все разрешительные процедуры занимают значительное время и являются громоздкими. Усовершенствование и оптимизация процедурных решений позволит ускорить процесс.