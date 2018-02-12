Межбанк: доллар упал на фоне дефицита гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 6,55 коп., на торгах понедельника укрепился на 21,81 коп., оказавшись на уровне 26,8404 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,87/26,92, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,82/26,84 UAH/USD. Это встревожило регулятора, около 10.35 анонсировавшего проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с валютного межбанка долларовых «излишков». Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева. На анонсе НБУ доллар «приободрился», отскочив около 10.44 Киева к отметке 26,84/26,87 UAH/USD, перейдя в режим ожидания результатов аукциона.
К 11.16 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,8487, цена отсечки – 26,8500 UAH/USD.
Доллар на межбанке отреагировал на статистику возобновлением снижения: вначале около 11.20 до 26,84/26,86, а спустя 25 минут, до 26,80/26,83 UAH/USD. Подобная реакция «американца» вызвала предположение, что НБУ на аукционе удовлетворил гривней далеко не всех желающих. Появившиеся вскоре остальные показатели валютного аукциона подтвердили нашу гипотезу.
Около 13.16 Киева межбанк ушел на обеденный перерыв на фоне действующих на моменте цен 26,80/26,85 UAH/USD.
С 14.00 на пустеющем рынке единичными продажами цена «американца» на межбанке понизилась до 26,80/26,84, не изменяясь до 16.05 Киева, когда доллар сделал еще один шаг вниз: 26,79/26,83 UAH/USD.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 26,79/26,83 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,8000 / 26,8400
евро –32,8648/ 32,9138
российский рубль – 0,4621 / 0,4631
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2264 / 1,2265
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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