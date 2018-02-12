Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить цены

Мобильный оператор Lifecell с 15 февраля повышает тарифы на свои услуги.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным оператора, действие тарифов 3G+ Свобода S, M, L на этой неделе будет прекращена, их абоненты будут переведены на более дорогие тарифные планы: Абсолютная Свобода S, 3G+ Свобода и Абсолютная Свобода L. Указанные тарифы предоставляют абонентам больший объем услуг, однако их стоимость на 25 грн выше.
Абоненты, которые сейчас обслуживаются по тарифам пакета услуг S (750 минут на все номера по Украине и 2 ГБ интернета за 60 грн) будут переведены на новый тариф Абсолютная Свобода S (7 Гб интернета и видеотрафика и 750 мин. на все номера за 85 грн).
Пользователи пакета услуг M (5 Гб интернета и 750 мин на все номера за 100 грн) будут обслуживаться на новых условиях тарифа 3G+ Свобода (10 Гб интернета и 750 мин на все номера за 125 грн).
Абоненты тарифа 3G+ Свобода L (10 Гб интернета и 750 мин на все номера за 175 грн) получат тариф Абсолютная Свобода L (10 Гб интернета и 10 Гб видеотрафика за 200 грн).
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