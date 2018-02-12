С января в Украине действуют новые квалификационные требования к главам финучреждений

Национальный банк растолковал украинским финансистам, как новый порядок согласования руководителей финучреждений (вступил в силу с 6 января) отразится на уже действующих главах банков. Соответствующее письмо-разъяснение №27-0006/6139 в конце января регулятор разослал представителям банковской системы.

Так, банкиры, которые прежде прошли процедуру согласования на должность в НБУ, не должны повторно подавать пакет документов. Невзирая на тот факт, что требования поменялись, они автоматически считаются соответствующими нормам закона. По новым правилам Нацбанк будет проверять только тех кандидатов, которых финучреждения будут подавать на согласование после 6 января 2018 года.

Напомним, что закон № 2210-VIII отменил требование к руководителям банков иметь профильное образование. Вместо этого кандидаты должны пройти проверку на профпригодность – доказать, что их знаний и опыта достаточно для надлежащего выполнения функций руководителя. Вместе с тем, поменялись минимальные требования к опыту работы на руководящих должностях. Если прежде глава банка обязан был иметь 3 года банковского стажа, то сейчас для назначения понадобится не менее 5-ти лет, 3 из которых – на руководящих позициях.

При этом в Нацбанке напомнили, что отныне при подаче документов на согласование предправления желательно кроме привычного набора бумаг готовить справку об опыте работы кандидата, включая информацию о занимаемых должностях и выполняемых обязанностях. А также документы, подтверждающие получение дополнительного образования. Кроме того, нужно позаботиться и об обосновании профпригодности: написать регулятору в свободной форме, почему именно этот кандидат наилучшим образом подходит для выполнения бизнес-плана и стратегии.

До 6 января 2019 года могут продолжать работать и все существующие набсоветы украинских банков – такая возможность закреплена в переходных положениях к закону №2210. Но уже с будущего года их составы нужно привести в соответствие с новыми требованиями.