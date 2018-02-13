В Украине на содержание судов потратили 9,5 млрд гривен – СМИ

На судебную деятельность местных, апелляционных и высших специализированных судов было потрачено 8,7 млрд грн. На обеспечение работы Верховного суда – 234,3 млн грн, Конституционного суда – 148,5 млн грн.
Расходы на функционирование судебной системы в Украине в 2017 году составили 9,5 млрд гривен. Об этом говорится в отчете о бюджетных расходах минувшего года, пишет Радио Свобода в понедельник, 12 февраля.
Так, на судебную деятельность местных, апелляционных и высших специализированных судов было потрачено 8,7 млрд грн. На обеспечение работы Верховного суда потратили 234,3 млн грн, Конституционного суда – 148,5 млн грн.
На работу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного и Высшего административного судов ушло 431,8 млн грн.
Напомним, в ноябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который запустил судебную реформу.
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