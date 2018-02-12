По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (43,384 млн и 49,323 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (34 и 58). Максимальный курс продажи доллара 27,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,14-27,15 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствует 92 активные заявки по доллару на сумму более 58,294 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,2500 – 10 000
27,2200 – 10 050
27,1800 – 6 300
27,1500 – 1 300
27,1500 – 300
27,1200 – 17 000
27,1100 – 4 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0800 – 3 000
27,0900 – 4 700
27,1000 – 20 000
27,1000 – 15 000
27,1000 – 8 400
27,1200 – 5 000
27,1300 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2039
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.0803
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, — ООНВчера, 18:00 - 740 32
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3085 16
Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грн6 ч. назад - 528 9
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3037 7
Табачный рынок Украины за год сократился на 8,2%9 ч. назад - 309 4
"Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездомВчера, 14:00 - 3417 4
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3085 16
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3037 7
Что ждать от курса на этой неделе?3 ч. назад - 2952
Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинец2 ч. назад - 2341 2
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюВчера, 15:10 - 530 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в СингапуреПозавчера, 15:10 - 647
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2203 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3244 15
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 3014
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Назвали ціну гектара землі після зняття мораторіюОбговорення статей