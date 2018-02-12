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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (43,384 млн и 49,323 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (34 и 58). Максимальный курс продажи доллара 27,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,14-27,15 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 92 активные заявки по доллару на сумму более 58,294 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,2500 – 10 000
27,2200 – 10 050
27,1800 – 6 300
27,1500 – 1 300
27,1500 – 300
27,1200 – 17 000
27,1100 – 4 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0800 – 3 000
27,0900 – 4 700
27,1000 – 20 000
27,1000 – 15 000
27,1000 – 8 400
27,1200 – 5 000
27,1300 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2039
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.0803

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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