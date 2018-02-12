По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (43,384 млн и 49,323 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (34 и 58). Максимальный курс продажи доллара 27,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,14-27,15 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 92 активные заявки по доллару на сумму более 58,294 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,2500 – 10 000

27,2200 – 10 050

27,1800 – 6 300

27,1500 – 1 300

27,1500 – 300

27,1200 – 17 000

27,1100 – 4 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0800 – 3 000

27,0900 – 4 700

27,1000 – 20 000

27,1000 – 15 000

27,1000 – 8 400

27,1200 – 5 000

27,1300 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2039

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.0803

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.