Лоукостер Ernest открывает новые рейсы из Киева и Львова

Итальянский лоукостер Ernest в 2018 году планирует запустить полеты по трем новым направлениям из Украины в Италию.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что к направлениям из Киева добавится маршрут в Болонью (дополнительно к существующим Милан-Бергамо и Неаполь), а из Львова – в Рим и Милан-Мальпенса (к существующим рейсам в Неаполь, Венецию и Милан-Бергамо).

Кроме новых рейсов из Украины, Ernest в текущем году планирует начать полеты в Румынию и Испанию, точнее на Ибицу.

Например, теперь долететь с помощью лоукостера до курортного острова из Украины можно будет из Львова с пересадкой в Бергамо.

Пока что указанные рейсы недоступны для пассажиров. Авиакомпания планирует обнародовать точное расписание и открыть продажи по новым направлениям в ближайшие дни.