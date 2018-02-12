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Как менялись цены в январе – Госстат назвал лидеров подорожания

Как менялись цены в январе – Госстат назвал лидеров подорожания

В январе 2018 года цены на продукты, товары и у слуги в Украине продолжали активно расти. По данным Государственной службы статистики в среднем жить в стране стало на 1,5% дороже, чем в декабре 2017 года. А больше всего за месяц подорожали топливо, фрукты и овощи, а также услуги дошкольного образования.

Лидером ценового ралли стали детские сады. За первые 30 дней 2018 года стоимость дошкольного образования прибавила сразу 8,2%. В ТОПе оказалось и горючее – плюс 4,4% к декабрьским показателям. Конечно же, увеличение цен на заправках потянуло за собой и подорожание транспортных услуг. В январе росла стоимость как пассажирских перевозок автотранспортом (+2,4%), так и ж/д билетов (+1,3%).

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Существенно подорожали в Украине коммунальные услуги: содержание придомовых территорий обходится украинцам на 6% дороже, чем в декабре 2017 года. На 2,3% увеличились затраты на разговоры по телефону. Зато подешевели одежда и обувь – на 4%.

Среди продуктов лидерами подорожания оказались фрукты и овощи. Любопытно, что сильнее всего цены росли вовсе не на заморские лакомства (+7,6%), а на овощи (+10,8%). Яйца прибавили 3% к стоимости. В среднем продуктовые цены в январе взлетели на 2%. А дешевел в январе из продуктов только сахар.

По материалам УБР
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