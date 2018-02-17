Американские бизнесмены за год пожертвовали $14,7 млрд на благотворительность. Лидируют Гейтсы и Цукерберги

2017 оказался годом самых крупных совокупных пожертвований среди американских бизнесменов со времен Великой рецессии 2008-го. 50 самых богатых предпринимателей и супружеских пар отдали на благотворительные цели более $14,7 млрд, сообщает The Chronicle of Philanthropy. Для сравнения, в 2016 году совокупная сумма пожертвований составила $5,6 млрд, в 2015 году — $7 млрд, а в 2014 году — $10,2 млрд.
Увеличение объема благотворительных инициатив связывают с ростом фондовых рынков Америки. К примеру, состояние бывшего CEO Microsoft Билла Гейтса возросло до $90,5 млрд (он второй в мире богатейший человек после Джеффа Безоса). Вместе с супругой, он пожертвовал в Фонд Билла и Мелинды Гейтс рекордные $4,8 млрд. При этом еще в конце 2016 года эта крупнейшая в мире частная благотворительная организация заявляла о том, что ее уставной капитал превысил $40,3 млрд.
Марк Цукерберг и Присцилла Чан, чье совокупное состояние оценивается в $73,7 млрд, спонсировали Фонд Чан-Цукерберг и Именной фонд Чан-Цукерберг. The Chronicle of Philanthropy поместили их на второе место списка с $2,1 млрд пожертвований. Напомним, что в 2017 году Фонд Чан-Цукерберг выкупил поисковик Meta — «Google для научных публикаций» — чтобы сделать его бесплатным.
Третье место в списке крупнейших филантропов заняла супружеская пара Майкла и Сьюзанн Делл. Состояние основателя Dell Computers оценивается в $23,6 млрд, а объем пожертвований за год, переведенных в адрес Фонда Майкла и Сьюзан Делл, составляет около $1 млрд.
Из 50 участников списка всего 11 заработали большую часть средств в технологической отрасли. В первую десятку кроме Гейтсов, Цукербергов и Деллов также попала чета Омидьяров. Председатель eBay Пьер Омидьяр отдал из личного состояния $257,5 млн. The Chronicle of Philanthropy отмечает, что общая тенденция среди выходцев из мира хайтека — гораздо больше жертвуют. Их совокупные благотворительные отчисления составили $8,7 млрд или 60% от всей суммы.
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