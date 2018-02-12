Межбанк: доллар упал к 26,85 на фоне дефицита гривны

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации сжатия гривневой ликвидности. Об этом свидетельствуют отскочившие с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 10.12 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,87/26,92 UAH/USD.

Уже на старте сессии регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп долларовых излишков. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.

Межбанк, падавший в секторе доллара до 26,82/26,84, в ответ на известие об аукционе приподнял курс «американца» на 10.45 до 26,84/26,87 UAH/USD.

В процессе ожидания результатов валютного аукциона котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 26,85/26,87 UAH/USD.

Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,8487, цена отсечки – 26,8500 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,7900 / 26,8300

евро – 32,8900 / 32,9365

российский рубль – 0,4621 / 0,4631

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2272 / 1,2273

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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