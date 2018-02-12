Долг киевских водителей по транспортному налогу превысил 72 миллиона – ГФС

В столице долг по транспортному налогу с физических лиц составляет 72,4 млн гривен, в том числе 22,3 млн гривен – долг, возникший в течение 2017 года.
Долг киевских водителей по транспортному налогу по состоянию на февраль 2018 года превысил 72 млн гривен. Об этом сообщила начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко, пишет пресс-служба ведомства в понедельник, 12 февраля.
“По состоянию на начало февраля 2018 в столице долг по транспортному налогу с физических лиц составляет 72,4 млн гривен, в том числе 22,3 млн гривен – долг, возникший в течение 2017 года”, – отметила Демченко.
По ее словам, в 2017 году зарегистрировали налоговый залог по транспортному налогу с 1 321 должника на сумму 66,1 млн гривен, а это 91,2% от общей суммы налогового долга.
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