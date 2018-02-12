Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли еще на 8–11%

С января 2018 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снова повысила тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей еще на 8–11%. А с апреля произойдет новый рост на уровне 7–15%. Прямое следствие этого для любого домохозяйства — рост цены на каждый товар и услугу.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети “ОПОРА”, член Совета реанимационного пакета реформ, и Андрей Герус, член группы “Реформа энергетического сектора” Реанимационного пакета реформ, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Как результат, даже после пяти этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения на протяжении 2015–2017 гг. — в целом в 3,5 раза, тарифы на электроэнергию не сравнялись, а перекрестное субсидирование никуда не делось. Из-за постоянного роста цен для бизнеса тарифы для него вдвое выше, чем для населения.

Справка Finance.ua

Тариф на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения, прямо зависит от уровня ее цены на оптовом рынке. Он состоит из оптово-рыночной цены ( ОРЦ ) электроэнергии + технологических затрат электроэнергии + тарифа на распределение электроэнергии и затрат на ее поставки.