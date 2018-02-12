Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли еще на 8–11%

С января 2018 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снова повысила тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей еще на 8–11%. А с апреля произойдет новый рост на уровне 7–15%. Прямое следствие этого для любого домохозяйства — рост цены на каждый товар и услугу.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети “ОПОРА”, член Совета реанимационного пакета реформ, и Андрей Герус, член группы “Реформа энергетического сектора” Реанимационного пакета реформ, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.
Как результат, даже после пяти этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения на протяжении 2015–2017 гг. — в целом в 3,5 раза, тарифы на электроэнергию не сравнялись, а перекрестное субсидирование никуда не делось. Из-за постоянного роста цен для бизнеса тарифы для него вдвое выше, чем для населения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, — ООНВчера, 18:00 - 740 32
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3085 16
Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грн6 ч. назад - 528 9
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3037 7
Табачный рынок Украины за год сократился на 8,2%9 ч. назад - 309 4
"Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездомВчера, 14:00 - 3417 4
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3085 16
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3037 7
Что ждать от курса на этой неделе?3 ч. назад - 2952
Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинец2 ч. назад - 2341 2
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюВчера, 15:10 - 530 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в СингапуреПозавчера, 15:10 - 647
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2203 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3244 15
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 3014
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Назвали ціну гектара землі після зняття мораторіюОбговорення статей