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Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли еще на 8–11%

Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли еще на 8–11%

С января 2018 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снова повысила тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей еще на 8–11%. А с апреля произойдет новый рост на уровне 7–15%. Прямое следствие этого для любого домохозяйства — рост цены на каждый товар и услугу.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети “ОПОРА”, член Совета реанимационного пакета реформ, и Андрей Герус, член группы “Реформа энергетического сектора” Реанимационного пакета реформ, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Как результат, даже после пяти этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения на протяжении 2015–2017 гг. — в целом в 3,5 раза, тарифы на электроэнергию не сравнялись, а перекрестное субсидирование никуда не делось. Из-за постоянного роста цен для бизнеса тарифы для него вдвое выше, чем для населения.

Справка Finance.ua

  • Тариф на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения, прямо зависит от уровня ее цены на оптовом рынке. Он состоит из оптово-рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии + технологических затрат электроэнергии + тарифа на распределение электроэнергии и затрат на ее поставки.
  • На ОРЦ приходится львиная доля в конечной цене — свыше 85%. Уровень ОРЦ зависит от структуры рынка генерации электрической энергии и от тарифов каждого вида генерации.
По материалам Зеркало Недели
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