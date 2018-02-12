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Украина провела 24 тысячи блокчейн-аукционов

Украина провела 24 тысячи блокчейн-аукционов

Электронный аукцион OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) провел с использованием технологии блокчейн 24 202 аукциона. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки, пишет Сегодня.

“С сентября прошлого года с использованием блокчейна было проведено 24 202 аукциона, в том числе успешных – 4 471. Общая сумма продаж составила 692 млн грн. Все ставки по аукционам были хешированы и сохранены. Каждую из них можно проверить на сайте”, – отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнев.

Напомним, в 2017 году “СЕТАМ” провел первый в мире аукцион с помощью технологии блокчейн. Технология дает возможность полностью ликвидировать возможности для манипулирования данными.

“Сохраненную информацию невозможно удалить и подделать. Таким образом мы гарантируем полную безопасность проведения аукционов”, – отметил Вишнев.

Как известно, Украина оказалась в списке из 14 стран, которые признали лидерами по внедрению технологии блокчейн. Список был составлен в рамках отчета The Networked Hotbeds of Blockchain, который определяет ключевые хабы в развитии технологии. В список лидеров также вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Напомним, в целом стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 5 млрд грн. Так, за три года было проведено 37 тысяч 715 успешных торгов, в которых приняло участие 207 тысяч 869 участников.

По материалам Сегодня
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