IQOS: вредно или нет. Что на самом деле сказали в американской FDA

Все новостные ресурсы, и англоязычные, и домашние, трубят о том, что FDA вынес свой вердикт про IQOS. При этом медиа пишут о противоположных и взаимоисключающих вещах.

Finance.ua решил разобраться в теме, обратиться к первоисточникам и заодно рассказать, что такое FDA, IQOS, и как одно связано с другим.

Начнем с того, что такое IQOS

IQOS – это принципиально новый способ употребления табака, появившийся в ответ на тренд более здорового образа жизни. Технологически IQOS – устройство для нагревания табака, разработанное Philip Morris International. Его отличие от сигарет в том, что в сигарете табак поджигается, а в IQOS – нет. Почему это важно?

IQOS – устройство для нагревания табака, менее вредная и более гигиеничная альтернатива для курильщиков от Philip Morris International.

При курении табак и бумага в сигарете горят. Из-за этого выделяется около 6000 различных веществ, среди которых – вредные продукты горения, в т.ч. смолы и угарный газ. IQOS не поджигает табак, но лишь нагревает его до температуры 350 градусов Цельсия. За счет этого дым, пепел и продукты горения отсутствуют, а количество выделяемых вредных веществ в целом снижается на 90-95% по сравнению с сигаретой. 3,7 млн курильщиков по всему миру уже отказались от сигарет в пользу IQOS.

Благодаря отсутствию горения, в процессе использования IQOS выделяется на 90-95% меньше вредных веществ по сравнению с обычной сигаретой.

Хотя эта технология появилась только в 2014 году, но она уже имеет за собой серьезную исследовательскую базу, включающую как внутренние исследования R&D центра Philip Morris International (публикуются в открытом доступе на pmiscience.com ), так и документацию от независимых научно-исследовательских институтов и организаций сферы медицины и здравоохранения. В Украине свои исследования системы нагревания табака в 2017 публиковал Институт кардиологии Стражеско.

Кто такие FDA и почему они рассматривают IQOS

Продукты сниженного риска для курильщиков открывают большие перспективы для улучшения общественного здоровья, поэтому все больше независимых исследовательских организаций подключается к изучению темы. Одной из наиболее влиятельных в мире организаций является американская FDA, чьего мнения про IQOS ожидают многие научные институты и правительства разных стран для правильной законодательной регуляции.

FDA (Food & Drug Administration) – это Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США. FDA отвечает за контроль качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий, ветеринарной продукции и некоторых других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области.

На решения FDA ориентируются не только законодательные органы США, но и многие другие страны. FDA изучает тему IQOS, систем нагревания табака и других продуктов с потенциалом к снижению риска уже 8 месяцев.

24-25 января научно-экспертный комитет по табачным изделиям (Tobacco Product Scientific Advisory Committee) рассматривал заявку о табакосодержащем продукте для нагревания. Благодаря веб-касту, журналисты топовых мировых медиа могли следить за заседанием в режиме реального времени. Оценка комитета не является решением FDA и носит рекомендательный характер, но при вынесении решения Управление FDA обычно опирается на рекомендации комитета.

Оценка экспертного комитета не является решением FDA и носит рекомендательный характер.

К какому выводу пришел экспертный комитет, созванный FDA

Комитет по табачным изделиям подтвердил, что система нагревания табака IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

При этом комитет не подтвердил, что при переходе с сигарет на альтернативные системы получения никотина имеет место долгосрочное снижение заболеваемости и смертности, связанных с курением.

Первый вывод – это хороший знак и для потребителей, и для компаний, производящих продукты сниженного риска. Второй вывод в какой-то мере является ожидаемым. Для выводов о долгосрочном воздействии необходима длинная история наблюдений. Например, мобильные (сотовые) телефоны стали массовыми еще в 90-ых. С тех пор прошло почти 30 лет, но ученые до сих не имеют единого мнения об их влиянии на здоровье человека.

Будем ждать расширенного вердикта FDA касательно IQOS и технологии нагревания табака в целом до конца года.

Выводы

IQOS – устройство для нагревания табака, менее вредная альтернатива для курильщиков. Полная информация на официальном сайте iqos.ua .

Экспертный комитет, созванный FDA, подтвердил, что система нагревания табака выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами. Но при этом не подтвердил, что при переходе с сигарет на альтернативные системы получения никотина имеет место долгосрочное снижение заболеваемости и смертности, связанных с курением. Финальный статус IQOS и аналогичных продуктов для законодательства США определит решение FDA.

По мнению FDA, IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ, чем сигареты. Но информации для выводов о долгосрочном влиянии на здоровье пока недостаточно.

Как еще можно снизить вред от курения

Лучший и самый правильный способ снизить вред от курения – это бросить курить. Но многие курильщики не готовы полностью расстаться со своей привычкой, зато рассмотрели бы менее вредные альтернативы.

Курильщикам уже давно известны электронные сигареты и вейпы. Эти устройства, при условии покупки качественных девайсов и наполнителей, тоже считаются менее вредными заменами сигаретам. Е-сигареты наполняются ароматизированной никотиносодержащей жидкостью, которая при нагревании испаряется. Таким образом курильщик получает никотин, но без продуктов горения. Но ни электронные сигареты, ни вейпы не стали полноценной заменой сигаретам. Вейпы остались нишевым субкультурным решением для любителей экспериментов и пара с экзотическими вкусами. Электронные сигареты тоже не прижились. Многие курильщики пробовали их, но очень быстро вернулись к обычным сигаретам – слишком отличаются вкус, ощущения и сам процесс использования.

IQOS в этом плане пошел дальше. Он работает не с жидкостями, а с натуральным табаком. За счет этого вкус и ритуал максимально похожи на привычный курильщикам. По данным производителя 75% курильщиков, попробовавших IQOS, потом остаются с ним. В Украине уже 42 тысячи курильщиков отказались от сигарет в пользу IQOS.