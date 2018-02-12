Украинцы в Польше влияют на экономику больше президента - рейтинг

Украинцы заняли второе место в рейтинге “50 самых влиятельных людей польской экономики” по версии популярного издания Dziennik Gazeta Prawna.
Первое место занял премьер страны Матеуш Моравецкий, третье – президент Дуда, пишет “Укринформ”.
В издании объяснили второе место украинцев тем, что польская экономика развивается и нуждается в рабочих руках, а больше всего трудовых мигрантов в Польше – из Украины, и их количество постоянно растет.
“Украинцы – коллективный герой польской экономики, или хотя бы важный и светлый пункт на нашем рынке труда”, – объясняют авторы рейтинга.
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Как отмечается, украинцев стало больше в польской экономике, и не только в сельском хозяйстве или садоводстве, после российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
Газета обращает внимание, что в прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост достиг 350%.
Газета подчеркивает, что эта цифра не является тождественной с количеством трудоустроенных украинцев (которых меньше), но динамика роста “впечатляет”.
Издание также обращает внимание, что рост роли украинцев на польском рынке особенно важен в контексте демографических вызовов для Польши.
Как подчеркивает издание, по данным ООН, Польша является одной из стран, где наблюдается сокращение населения самыми быстрыми темпами, а общество вскоре будет одним из старейших. В этом контексте мигранты с востока помогают тормозить демографическую проблему для Польши.
“Однако проблему это не решает, поскольку Украина стареет и становится безлюдной еще быстрее, чем Польша. Мы также не можем рассчитывать, что новые работники останутся в Польше на постоянно”, – подчеркивает польская газета.
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