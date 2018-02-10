К 2021 году почти все рабочие нагрузки перенесут в облако

Американский производитель сетевого оборудования Cisco предсказывает, что через три года большинство компаний будут пользоваться облачными сервисами для выполнения своих вычислительных задач.
В исследовании Cisco Global Cloud Index говорится, что к 2021 году около 94 % рабочих нагрузок будут обрабатываться в облачных средах. 73% таких нагрузок придётся на публичные облака (в 2016 году было 58 %), а доля частных облаков снизится с 42 % до 27 %.
Эксперты Cisco ожидают, что 95 % трафика, проходящего через дата-центры, будет приходиться на облачные сервисы, тогда как в 2016 году этот показатель измерялся 88 %.
К 2021 году объём облачного трафика возрастёт до 18,9 Збайт (1 зеттабайт равен 1 млрд терабайт) с 6 Збайт в 2016-м, а доля облачных рабочих нагрузок, выполняемых по модели SaaS (программное обеспечение как услуга), составит 75 %. Оставшаяся часть придётся на IaaS (16 %) и PaaS (9 %).
Трафик в традиционных (необлачных) дата-центрах увеличится за рассматриваемый период с 849 Эбайт до 1,7 Збайт.
Ещё одним важным трендом, о котором говорят в Cisco, станет растущее внедрение программно-определяемых сетей в ЦОДах — проникновение таких технологий увеличится с 16 % в 2016 году до 67 % в 2021-м.
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